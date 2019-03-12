Авторитетное издание назвало самого популярного спортсмена в 2018 году

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Американский канал ESPN опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных спортсменов мира.

Рейтинг формировался на основе популярности спортсменов в социальных сетях и поисковике Google. Также учитывались их гонорары и рекламные доходы.

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В четвертый раз подряд рейтинг возглавил футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Второе место занял баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс. Третье место у форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Топ-10 спортсменов года по версии ESPN выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол);
2. Леброн Джеймс (баскетбол);
3. Лионель Месси (футбол);
4. Неймар (футбол);
5. Конор МакГрегор (ММА);
6. Роджер Федерер (теннис);
7. Вирата Кохль (крикет);
8. Рафаэль Надаль (теннис);
9. Стивен Карри (баскетбол);
10. Тайгер Вудс (гольф).

Отметим, что украинские спортсмены отсутствуют в рейтинге топ-100 ESPN.

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Теги: Спорт Футбол ФК Барселона Теннис Бокс Баскетбол Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус
Источник: 24 Канал
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