Авторитетное издание назвало самого популярного спортсмена в 2018 году

Американский канал ESPN опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных спортсменов мира.

Рейтинг формировался на основе популярности спортсменов в социальных сетях и поисковике Google. Также учитывались их гонорары и рекламные доходы.

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В четвертый раз подряд рейтинг возглавил футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Второе место занял баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" ЛеБрон Джеймс. Третье место у форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Топ-10 спортсменов года по версии ESPN выглядит так:

1. Криштиану Роналду (футбол);

2. Леброн Джеймс (баскетбол);

3. Лионель Месси (футбол);

4. Неймар (футбол);

5. Конор МакГрегор (ММА);

6. Роджер Федерер (теннис);

7. Вирата Кохль (крикет);

8. Рафаэль Надаль (теннис);

9. Стивен Карри (баскетбол);

10. Тайгер Вудс (гольф).

Отметим, что украинские спортсмены отсутствуют в рейтинге топ-100 ESPN.

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