Авторитетный журналист назвал следующего соперника Усика

Журналист ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что наиболее вероятным соперником Александра Усика (16-0, 12 КО) для дебюта в супертяжелом весе является Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

Об этом Рафаэль сообщил на своей странице в Twitter.

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"Наиболее вероятный соперник Усика – Такам", – написал Рафаэль.

Leading candidate is Carlos Takam https://t.co/1IcnBPefn7 — Dan Rafael (@danrafaelespn) 20 марта 2019 г.

38-летний камерунец Карлос Такам в своем последнем поединке одолел немца Сенада Гаши (технический нокаут в 7 раунде), однако до того проиграл чемпионские бои Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.

Во вторник, 19 марта, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

Правда, украинец вряд ли согласится на этот поединок, потому что в последнее время активно набирает вес и готовится к переходу в супертяжелый вес.

Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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