АЗ – Мариуполь: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

В четверг, 15-го августа, "АЗ Алкмар" и "Мариуполь" проведут ответный матч 3-го отборочного этапа Лиги Европы. Поединок в Украине можно будет посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч "АЗ Алкмар" – "Мариуполь" будет показывать телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:25, игра начнется в 21:30.

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Эта игра будет доступна для просмотра онлайн на сайте видеосервиса Oll.tv. Стоит отметить, что онлайн-просмотр матча платный (50 гривен за доступ к видео на 24 часа и 89 гривен за месячный абонемент). Кроме того, на сайте следует зарегистрироваться.

Матчу "АЗ Алкмар" – "Мариуполь" будет предшествовать программа "Студия Live", которая на канале "Футбол 1" начнется в 21:00. В ней приглашенные эксперты и журналисты оценят шансы команд одержать победу.

Первый матч между "АЗ Алкмаром" и "Мариуполем" в Одессе завершился ничьей 0:0. Таким образом, вопрос победителя пары открыт и судьба путевки в финал квалификации будет решаться в Нидерландах. Результат матча читайте на сайте Спорт24.