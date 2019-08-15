"Мариуполь" разгромно уступил "АЗ Алкмар" и вылетел из Лиги Европы: видео

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АЗ – Мариуполь: обзор матча 15 августа 2019 – Лига Европы
АЗ – Мариуполь: результат матча и видео голов

Нидерландский "АЗ Алкмар" в ответном матче 3-го отборочного этапа Лиги Европы победил "Мариуполь". Украинский клуб прекратил выступление в Лиге Европы.

АЗ – Мариуполь 4:0
Гол: Стенгс, 20, Увейан, 45, Войтенс, 62, Яворский, 90 (автогол)

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"Мариуполь" после сухой ничьи с АЗ в Одессе сохранял шансы пройти в плей-офф квалификации Лиги Европы. И в Нидерландах "АЗ Алкмар" расставил все точки над "и". Если на выезде голландцы свои моменты не сумели реализовать, то в повторной грей "сырные фермеры" были более точными.

На 20 минуте матча стартовая активность подопечных Арне Слота воплотились в гол. Футболисты нидерландского клуба организовали головокружительную комбинацию. Стенгс принял участие в нескольких этапах атаки, включая завершающий. Голландец прекрасным обводным ударом не оставил шансов Рустаму Худжамову – 1:0.

После забитого мяча хозяева поля не успокоились, а наоборот – продолжили активно атаковать. Из-за этого "Мариуполь" вынужден был играть на контратаках, что "азовцам" удавалось не слишком хорошо.

Перед свистком на перерыв "АЗ Алкмар" удвоил преимущество. Все тот же Стенгс укротил мяч в штрафной гостей и отдал передачу на Увейана. Тот пробил в одно касание точно в угол. Рустам Худжамов до мяча не дотянулся, поэтому на перерыв команды ушли при счете 2:0.

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АЗ Мариуполь  видео лучших моментов первого тайма

Первый момент после перерыва создали гости. Федорчук с собственной половины поля выполнил передачу на Чурко. Владислав укротил мяч в штрафной АЗ и пробил. Бизот только в прыжке сумел парировать удар украинского футболиста.

Если "азовцы" свои редкие моменты реализовать не смогли, то хозяева легко наказывали оппонента. На 62 минуте счет стал разгромным. Войтенс отметился голом после углового – 3:0.

После того, как счет стал 3:0, матч получил формальный характер. Футболисты "АЗ Алкмар" успокоились и играли на классе. "Мариуполь" пытался забить хотя бы гол престижа, однако подопечным Александра Бабича не удалось огорчить хозяев. В конце матча автоголом отметился Яворский, который и установил итоговый результат – 4:0. "Мариуполь" прекращает выступление в Лиге Европы сезона 2019/2020.

Все результаты матчей квалификации Лиги Европы – читайте здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Мариуполь
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