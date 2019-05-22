Дортмундская "Боруссия" подписала контракт с полузащитником Торганом Азаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Торган Азар перешел в дортмундскую "Боруссию" из менхенгладбахской "Боруссии". О сумме контракта бельгийца не сообщается. При этом немецкие СМИ сообщали, что дортмундский клуб готов заплатить за полузащитника 25 миллионов евро, в то время как менхенгладбахская команда требовала за своего футболиста 40 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Азар сыграл в 35 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Торган Азар является родным братом Эдена Азара – полузащитника "Челси". Оба футболиста выступают за сборную Бельгии.