Бабош и Младенович победили на Australian Open в женском парном турнире
Тимея Бабош и Кристина Младенович стали чемпионками парного женского турнира Открытого чемпионата Австралии.
В финале турнира венгерско-французская пара обыграла лидеров посева Се Шувей и Барбору Стрицову. При этом сам матч продолжался всего один час и 14 минут.
Тимея Бабош / Кристина Младенович – Се Шувей / Барбора Стрицова 2:0 (6:2, 6:1)
На пути к титулу в Мельбурне Бабош и Младенович не проиграли ни одного сета.
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Тимея и Кристина провели шестой совместный финал на турнирах Grand Slam и оформили третий титул. В 2018 году венгерка и француженка победили на Открытом чемпионате Австралии, а в прошлом сезоне стали чемпионками Ролан Гаррос. У Младенович еще есть победа на Ролан Гаррос в паре с Каролин Гарсия.
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