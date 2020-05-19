"Байер" разгромил "Вердер" и вмешался в чемпионскую гонку Бундеслиги: видео

18 мая в Бремене завершилась программа 26 тура чемпионата Германии по футболу. Местный "Вердер" прогнозируемо проиграл леверкузенскому "Байеру".

Вердер – Байер 1:4

Голы: Гебре Селассие, 30 – Хаверц, 28, 33, Вайзер, 61, Демирбай, 78

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Подопечные Петера Боша лучше вошли в игру и контролировали ситуацию, пишет 24 канал. На 28 минуте счет в игре открыл талантливый Кай Хаверц.

Хавбек, который в игре выполнял роль форварда, ударом головой замкнул роскошный навес Диаби.

"Музыканты" ответили очень быстро. Через две минуты Гебре Селассие замкнул ногой навес с углового – 1: 1.

На этом голы в первом тайме не закончились. Через три минуты после гола "Вердера" гости вновь вышли вперед.

После навеса со штрафного от Демирбая дубль оформил Хаверц. Хавбек ударом головой застал врасплох Павленко.

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После перерыва подопечные Флориана Кофельдта имели мало возможностей, чтобы сравнять счет. Зато реализация не подвела "фармацевтов".

На 61 минуте удачно в штрафной "Вердера" оказался Вайзер. Экс-игрок "Баварии" сыграл на опережение в штрафной и головой замкнул навес.

Украшением матча стала последняя голевая комбинация. Белараби отдал скрытую передачу на Демирбая и вывел того один на один с голкипером.

Лидер "Байера" не промахнулся и установил итоговый счет 1:4.

Благодаря победе "Байер" приблизился к группе лидеров. Теперь разница между леверкузенцами и "Баварией" составляет 8 очков, 4 балла "Байер" проигрывает "Боруссии" Дортмунд, которая на второй строчке.

А "Вердер" продолжает находиться на 17 месте и рискует впервые за 40 лет вылететь во вторую Бундеслигу.

Вердер – Байер видеообзор матча (*видео доступно по ссылке)

Турнирная таблица Бундеслиги

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