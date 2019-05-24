Баку отказывает фанатам "Арсенала" в визах из-за армянских фамилии, они пропустят финал ЛЕ

Заместитель лидера лейбористской партии Великобритании Том Уотсон сделал резкое заявление относительно финального матча Лиги Европы, в котором сыграют две лондонские команды "Челси" и "Арсенал".

Том Уотсон прокомментировал ситуацию с игроком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, который вынужден пропустить финал в Баку из-за политического конфликта Армении и Азербайджана.

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Это скандально, что Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку, потому что он из Армении, а фанатам "Арсенала" с армянскими фамилиями отказывают в визах. Это показывает очень уродливую сторону хорошей игры и абсолютно неприемлемо,

– цитирует политика sport24.

Лондонский "Арсенал" уже выступил с критическим заявлением по поводу финала Лиги Европы, который состоится в столице Азербайджана. Также обоим клубам не удается реализовать билеты на финальный поединок из-за расстояния между Лондоном и Баку.

В частности, расстояние между городами практически 5000 километров. Стоимость перелета в одну сторону составляет от 665 евро до почти 1000. Также продолжительность путешествия самолетом составляет от 10 до 18 часов, если с пересадками

Финал Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" состоится в среду, 29 мая. Начало игры, в 22:00.