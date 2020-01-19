Балотелли получил красную карточку за прием из карате через 8 минут после выхода на замену: виде

Итальянский нападающий Марио Балотелли был удален в матче чемпионата Италии, когда его "Брешиа" принимала "Кальяри". При этом нападающий вышел на замену в конце второго тайма.

Балотелли вышел на замену на 74-й минуте. К этому времени счет на табло был 2:2. Торрегросса и Жоау Педру оформили по дублю.

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На 81-й минуте Балотелли получил первую желтую карточку за грубый подкат. А уже на 82-й минуте нападающий решил принять мяч, применив прием каратэ. Однако в полете сыграл ногой в лицо соперника. За это он получил вторую желтую карточку, которая стала второй в матче.

Видеообзор матча Брешиа – Кальяри