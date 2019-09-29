Балотелли забил первый гол за "Брешию", но его команда проиграла "Наполи": видео

Нападающий Марио Балотелли отметился первым забитым голом после возвращения в чемпионат Италии. Форвард отличился за "Брешию" в ворота "Наполи".

И еще в первом тайме футболисты "Наполи" забили дважды. Сначала Мертенс удачно воспользовался скидкой от Кальехона. А в конце первого тайма Манолас головой переправил мяч в ворота соперников. Стоит отметить, что это уже был второй гол, который защитник забил в этом матче, но первый не засчитали после просмотра видеоповтора.

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Не засчитали во втором тайме и гол Тонали за "Брешия". Он пробил мощно издалека в угол ворот. Но перед тем было нарушение правил, когда его партнер отобрал мяч.

Зато к голу Балотелли претензий не было – нападающий выскочил выше всех после подачи с углового. Для форварда это первый гол за "Брешию". Первые четыре матча чемпионата он пропускал из-за дисквалификации, а в игре против "Ювентуса" отличиться не сумел.

Видеообзор матча Наполи – Брешия

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И несмотря на гол Балотелли, "Брешия" проиграла "Наполи" и осталась на 14-м месте в турнирной таблице.