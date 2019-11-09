"Барком-Кажаны" и "Химик" стали обладателями Суперкубка Украины по волейболу

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"Барком-Кажаны" и "Химик" стали обладателями Суперкубка Украины по волейболу
/ "Барком-Кажаны"

В Черкассах состоялись матчи за Суперкубок Украины среди мужских и женских команд. Победы одержали "Барком-Кажаны" и "Химик".

Химик – Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ 3:0 (25:20, 25:21, 25:16)

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В женском противостоянии сошлись "Химик" и "Орбита-ЗНУ-ЗОДЮСШ" из ​​Запорожья. Настоящей борьбы в этой встрече не получилось.

Чемпионки Украины легко преодолели соперниц в трех партиях и в четвертый раз в своей истории стали обладательницами трофея. Три предыдущие титула были завоеваны с 2016 по 2018 год.

Барком-Кажаны – Сердце Подолья 3:1 (25:23, 25:18, 14:25, 33:31)

В мужском матче борьбы получилось больше. "Барком-Кажаны" обыграли "Сердце Подолья" в четырех партиях. Львовяне также защитили свой титул.

"Барком-Кажаны" выиграли Суперкубок Украины в третий раз в своей истории.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Волейбол
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