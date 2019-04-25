"Барком-Летучие мыши" второй год подряд стал чемпионом Украины по волейболу

1 Читати новину українською
"Барком-Летучие мыши" стал чемпионом Украины
"Барком-Летучие мыши" стал чемпионом Украины

"Барком-Летучие мыши" выиграл Суперлигу Украины по волейболу среди мужчин. Они всухую выиграли финальную серию у "Сердца Подолья" – 3: 0.

"Сердце Подолья" – "Барком-Летучие мыши" 2:3 (25:23, 16:25 31:29, 18:25, 7:25)
Счет в серии: 0:3

Читайте также: "Химик" девятый раз подряд выиграл чемпионат Украины по волейболу среди женщин

Стартовый сет взяли хозяева площадки 25:23, а затем удача была на стороне "Барком-Летучих мышей" – 16:25. Очень интересно проходила третья партия, в которой команды долго не хотели уступать друг другу. Но уже при счете 29:29 два решающих очка взяли волейболисты из Винницы.

Скорее всего, третья партия отняла у игроков "Сердца Подолья" слишком много физических и эмоциональных сил и они по всем статьям проиграли четвертый сет 18:25, а затем и пятый 7:15.

Это второе подряд чемпионство львовского клуба и второе для команды в истории. Бронзовым призером стала "МХП-Винница", которая выиграла серию у "Юракадемии".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Чистый четверг-2019: приметы и традиции
сегодня
140359
Теги: Волейбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Известный украинский спортсмен сенсационно заявил о завершении карьеры
сегодня 09:15 Известный украинский спортсмен сенсационно заявил о завершении карьеры
327
"Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в дерби: видеообзор матча
24 апреля 22:02 "Динамо" и "Шахтер" не выявили сильнейшего в дерби: видеообзор матча
170
"Александрия" в результативном матче победила "Мариуполь": видео
24 апреля 18:59 "Александрия" в результативном матче победила "Мариуполь": видео
81
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча
24 апреля 18:03 Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча
2013
День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео
24 апреля 15:12 День в истории – 15 лет назад Кличко нокаутировал Корри Сандерса и завоевал титул WBC: видео
74
Новости
Больше новостей
Залиште відгук