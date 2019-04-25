"Барком-Летучие мыши" второй год подряд стал чемпионом Украины по волейболу
"Барком-Летучие мыши" выиграл Суперлигу Украины по волейболу среди мужчин. Они всухую выиграли финальную серию у "Сердца Подолья" – 3: 0.
"Сердце Подолья" – "Барком-Летучие мыши" 2:3 (25:23, 16:25 31:29, 18:25, 7:25)
Счет в серии: 0:3
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Стартовый сет взяли хозяева площадки 25:23, а затем удача была на стороне "Барком-Летучих мышей" – 16:25. Очень интересно проходила третья партия, в которой команды долго не хотели уступать друг другу. Но уже при счете 29:29 два решающих очка взяли волейболисты из Винницы.
Скорее всего, третья партия отняла у игроков "Сердца Подолья" слишком много физических и эмоциональных сил и они по всем статьям проиграли четвертый сет 18:25, а затем и пятый 7:15.
Это второе подряд чемпионство львовского клуба и второе для команды в истории. Бронзовым призером стала "МХП-Винница", которая выиграла серию у "Юракадемии".
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