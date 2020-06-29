Во вторник, 30 июня, "Бареслона" в 33 туре чемпионата Испании сыграет с "Атлетико". В Украине этот матч можно просмотреть онлайн и по телевидению.

В прямом эфире матч "Барселона" – "Атлетико" покажет именно телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 22:55, сам матч начнется в 23:00, пишет 24 канал.

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Смотреть онлайн матч "Барселона" – "Атлетико" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Результат и обзор матча "Барселона" – "Атлетико" читайте на сайте Спорт 24