"Барселона" 30 июня принимала "Атлетико" в матче 33 тура Ла Лиги. Каталонцы потеряли важные очки в домашнем матче, которые увеличили расстояние от "Реала".

Барселона – Атлетико 2:2

Голы: Месси, 50 (п) – Коста, 11 (авт.), Сауль, 19 (п), 62 (п)

Нереализованный пенальти: Коста, 16 (Атлетико)

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В прошлом туре каталонцы потеряли очки в выездном матче с "Сельтой". Гости вышли вперед на 20-й минуте – отличился Суарес. Хозяевам удалось отыграться практически сразу после перерыва – гол на счету Смолова. Уругваец оформил дубль на 67-й минуте. Впрочем, "Сельта" сумела отыграться и во второй раз: окончательный счет встречи установил Яго Аспас. Итоговый счет встречи – 2:2.

Аспас. Итоговый счет встречи – 2:2. "Атлетико" встречался с "Алавесом". Результативные удары Ньигеса и Косты принесли победу хозяевам. Гостям удалось сократить счет до минимального, но было уже слишком поздно – 2:1.

Почти без ворот

Уже с первых минут встречи обе команды пошли активно создавать опасные атаки. На 7-й минуте Карраско пробил рядом с воротами после хорошего штрафного.

На 11-й минуте "Барселоне" не без помощи соперника удалось выйти вперед в матче. После углового Диего Коста попытался выбить мяч подальше от ворот, но элегантно пяткой отправил его в собственные ворота – 1:0.

Уже через 16 минут "Атлетико" получило отличный шанс сравнять счет. Хаос в штрафной каталонцев привел к нарушению правил и пенальти в ворота Тер Штегена.

К 11-метровой отметке подошел Коста и пробил – направление полета мяча угадал голкипер хозяев поля. Но судья указал на то, что немецкий вратарь каталонцев рано вышел из ворот, поэтому гостям нужно было еще раз исполнить пенальти.

На этот раз к мячу подошел Сауль, удар которого развел голкипера и мяч по разным углам ворот – 1:1.

Месси нанес мощный удар с линии штрафной, но мяч пролетел рядом с дальней штангой.

Опять активный Лионель Месси получил передачу в штрафной соперников, но пробил не лучшим образом, мяч пролетел мимо владения Облака.

Аргентинец в который раз исполнил штрафной со средней дистанции, но голкипер надежно сыграл в этом эпизоде.

В первом тайме почти не было моментов у гостей встречи, а каталонцы попытались создавать остроту, но к 100-процентным моментам так и не дошло.

Матч 11-метровых ударов

Уже в дебюте второго тайма "Барселона" заработала пенальти. К отметке подошел Месси и выполнил удар в стиле Паненки. Рискованно, но результативно – 2:1.

Коста откликнулся на передачу, но его удар головой с близкого расстояния пролетел рядом со штангой.

Семеду сыграл грубо в своей площадке на сопернике, судья назначил пенальти в ворота "Барселоны". Тер Штеген угадал направление полета мяча, но не смог спасти ворота от удара Сауля – 2:2.

Видаль мастерски открылся для передачи после хорошего прохода. Он нанес удар с дальней дистанции, но мяч пролетел рядом со штангой.

Каталонцы пытались выйти вперед в счете, но к чему-то действительно опасному у ворот Облака дело не доходило.

Бускетс замыкал подачу с углового, но пробил головой значительно выше ворот. Ни одной из команд не удалось выйти вперед в счете.

Итоговый счет встречи – 2:2.

Обзор матча Барселона – Атлетико

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