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"Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
27 июня , 12:06 "Ювентус" не оставил шансов для "Лечче" Шахова: видео разгромной победы
Софія Кулай
Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
27 июня , 14:01 Патриотизм – это позиция души, когда все равно, что говорят другие, – теннисистка Марта Костюк
Софія Кулай
"Карпаты" снимаются с УПЛ
10:34, сегодня "Карпаты" снимаются с УПЛ
"Реал" благодаря гениальному пасу Бензема дожал "Эспаньол" и оторвался от "Барселоны": видео
09:32, сегодня "Реал" благодаря гениальному пасу Бензема дожал "Эспаньол" и оторвался от "Барселоны": видео
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Победа возможного соперника Ломаченко, "Динамо" проиграло "Десне": главные новости 28 июня
08:00, сегодня Победа возможного соперника Ломаченко, "Динамо" проиграло "Десне": главные новости 28 июня
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