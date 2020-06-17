16 июня "Барселона" померялась силами с "Леганесом" в матче 29 тура Ла Лиги. Каталонцы не оставили шансов сопернику.

Барселона – Леганес 2:0

Голи: Фати, 42, Месси, 69 (п)

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Без шансов для аутсайдера

Хозяева поля с первых минут контролировали ход поединка, но "Леганес" тоже пытался обострять игру у ворот Тер Штегена. После неудачной игры обороны каталонцев и голкипера в пустые ворота пробивал Геррера – ворота спас Ленгле.

Еще одним опасным моментом отметились гости. После подачи с фланга мяч перелетел всех защитников "Барселоны" и оказался в ногах того же Геррери и тот не раздумывая нанес удар – мяч пролетел рядом со стойкой.

На 42-й минуте встречи счет был открыт. 17-летний Фати получил мяч на линии штрафной и нанес удар под дальнюю штангу. Голкипер пытался спасти свои владения, но так и не дотянулся – 1:0 в пользу "Барселоны".

Больше результативных ударов ни одна из команд не нанесла.

На 65-й минуте Гризманн удвоил счет на табло. Судья решил пересмотреть VAR, благодаря помощникам главный арбитр матча отменил гол француза. Семеду, который отдавал передачу на форварда на момент передачи на него находился в офсайде.

На 69-й минуте Месси прошел нескольких соперников, обыгрался в "стеночку" с Суаресом и уже врывался в штрафную площадке, как сразу несколько защитников нависли у него за спиной и неудачно сфолили – пенальти назначил арбитр.

Взялся выполнять удар сам пострадавший. Месси уверенно развел мяч и голкипера по разные стороны ворот – 2:0.

"Леганес" пытался сократить счет в матче, но все попытки были неудачными. Итоговый счет встречи – 2:0.

"Барселона" – "Леганес" обзор матча:

Турнирная таблица Ла Лиги