Баскетбольная "Барселона" сообщила о досрочном расторжении соглашения с главным тренером команды Светиславом Пешичем. По действующим условиям он должен работать с клубом еще в сезоне 2020/21.

Накануне Барселона уступила Басконии в финале чемпионата Испании – 67:69. Следовательно команда не выиграла в нынешнем сезоне ни одного трофея, сообщает ФБУ.

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"Перед началом финальной фазы ACB в Валенсии мы договорились с клубом, что это будет мой последний сезон в качестве тренера команды, потому что моя работа уже была выполнена и пришло время дать другому человеку возможность взять на себя роль главного тренера. Горжусь своей работой и игрой команды в эти сезоны. Всегда буду рад помочь "Барсе". Хочу поблагодарить фанатов и руководство за поддержку и желаю "Барселоне" всяческих успехов", – сказал Пешич.

Одним из кандидатов на замену Пешича является главный тренер "Жальгириса" Шарунас Ясикявичюс.

Карьера Пешича в "Барселоне"

Пешич во второй раз возглавил "Барселону" в феврале 2018 года. Привел команду к двум победам в Кубке Испании (2018, 2019), но ни разу не выиграл чемпионат и не выходил в "Финал четырех" Евролиги.

За два этапа Пешича в клубе "Барселона" в 322 официальных матчах одержала 235 побед, выиграла Евролигу (2003), две лиги ACB (2003, 2004) и три Кубка Испании (2003, 2018, 2019).