Барселона – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Барселона – Ливерпуль: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
/ twitter.com/fcbarcelona

Каталонская "Барселона" и английский "Ливерпуль" сойдутся во втором полуфинале Лиги чемпионов. Первый поединок, который состоится в Барселоне на стадионе "Кам Ноу", можно будет посмотреть в Украине по телевидению и онлайн.

Матч "Барселона" – "Ливерпуль" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Поединку полуфинала Лиги чемпионов будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", в которой приглашенные гости оценят шансы команд на победу. Начало программы на канале "Футбол 2", в 21:30.

Смотреть матч "Барселона" – "Ливерпуль" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 89 гривен за месячный абонемент.

Видео голов и обзор матча "Барселона" – "Ливерпуль" – на сайте Спорт24 после игры.

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Теги: Спорт Футбол
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