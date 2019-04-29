Барселона – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Каталонская "Барселона" и "Ливерпуль" столкнутся в полуфинале Лиги чемпионов в борьбе за путевку в финал, который состоится в Мадриде. Букмекеры оценили, у какой из команд больше шансов победить.

Прогноз на матч "Барселона" – "Ливерпуль"

Противостояние "Барселона" – "Ливерпуль" достойно финала и является одним из классических в европейском футболе. Между собой эти гранды сыграли восемь матчей: трижды побеждал "Ливерпуль", дважды "Барселона" и еще трижды была зафиксирована ничья.

"Барселона" уже стала чемпионом Испании, поэтому может полностью сосредоточиться на Лиге чемпионов. Каталонцы в этом сезоне могут оформить требл, поскольку дошли до финала Кубка Испании, в котором сыграют с "Валенсией". В свою очередь "Ливерпуль" ведет отчаянную борьбу за чемпионство в Англии с "Манчестер Сити" и за два тура до окончания лиги проигрывает одно очко.

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Прогноз Фаворит Спорт

Как бы это ни было странно, но "Барселона" никогда не побеждала "мерсисайдцев" на "Камп Ноу". Дважды команды уходили с футбольного поля без голов и однажды победу праздновали англичане. Коэффициент на победу "сине-гранатовых" дома – 1,85. Ничейный результат – 3,80. Победу подопечных Юргена Клоппа букмекеры оценили в 4,20.

Обе команды очень много забивают. Коэффициент на то, что на "Камп Ноу" оба клуба отметятся забитыми мячами – 1,60. Коэффициент на то, что в первой игре будет забито больше, чем три гола – 2,11.

Прогноз Pari Match

Коэффициент на то, что обе команды забьют и победит "Барселона" – 3,40. 6.10 – если оба клуба забьют и победит "Ливерпуль". Сейчас проход "Барселоны" в финал оценивается коэффициентом 1,69. Проход "Ливерпуля" – 2,25.

Для "Барселоны" это 12-й полуфинал Лиги чемпионов, а в рекордсмена турнира "Реала" на один больше. Чтобы сыграть в финале каталонцам необходимо дома побеждать. На их успех дома букмекеры дают коэффициент 1,90. На победу "Ливерпуля" – 4,10.

Winline

Последний раз "Ливерпуль" встречался с клубом Примеры в киевском финале Лиги чемпионов-2017/18. Со счетом 1:3 "мерсисайдцы" уступили "Реалу". Мадридский клуб является принципиальным соперником и "Барселоны". Коэффициент на то, что "Ливерпуль" победит испанцев – 4. Если же победу одержат "сине-гранатовые" – 1,89.

Лучшим бомбардиром "Барселоны" в Лиге чемпионов является Лионель Месси (10 голов). Коэффициент на то, что аргентинец забьет не меньше двух голов – 4. Букмекеры дают коэффициент 1,80 хотя бы на один гол Лео. У "Ливерпуля" по 4 гола забила невероятная тройка Салах, Мане, Фирмино. Коэффициент на гол бразильца Фирмино самый высокий-3,78.

Поединок полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль" состоится в среду, 1-го мая. Начало игры в 22:00.

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