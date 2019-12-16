"Барселона" – "Реал": чего ожидать от главного матча недели

Многострадальный матч "Барселона" – "Реал" должен состояться в столице Каталонии в ближайшую среду, 18 декабря. Если, конечно, этому ничего не помешает. Напомним, игру уже переносили из-за протестов в городе. На этот раз полицейские заявили, что не могут гарантировать полную безопасность во время проведения матча, ведь в день игры в Барселоне ожидаются новые демонстрации.

Что же касается матча, то в ближайшей встрече главным претендентом на победу будут хозяева. Во всяком случае, аналитики Parimatch оценивают их успех в 57% (22% на ничью). У "Реала" сейчас серьезные проблемы с травмированными. Не смогут сыграть Азар, Асенсио, Марсело и Родригес, под вопросом участие Лукаса. Есть проблемы и у каталонцев, но не такие масштабные. В лазарете лишь Дембеле.

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Зато в строю у "Барселоны" новоиспеченный обладатель "Золотого мяча" Месси. В то время как ни один игрок "Реала" не попал в топ-10 претендентов. В топ-30 оказались лишь два мадридца. Конечно, в отдельно взятом матче это не будет иметь большого значения. "Эль классико" всегда отличается бескомпромиссной борьбой и не важно, в каком состоянии находятся команды. Результат всегда очень непредсказуем.Особенно сейчас, когда "Барселона" и "Реал" так плотно идут в турнирной таблице. Кстати, в предыдущих матчах никто из них так и не смог выиграть. Каталонцы сыграли вничью с "Реал Сосьедад" (2:2) и остались очень недовольны судейством. А "Реал" на последней минуте едва-едва спасся от поражения "Валенсии" (1:1).

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Интересно, что и в статистике личных встреч в Примере у команд практически равные показатели, по 72 победы при 34 ничьих. При этом "Барселона" забила на два мяча больше (288:286).