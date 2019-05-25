Барселона – Валенсия: прогноз букмекеров

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Чемпионат Испании завершился, однако, сезон закроется после финального матча. В финале Копа дель Рей "Барселона" сыграет против "Валенсии".

Эксперты считают каталонцев фаворитом поединка.

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• 1.666 – коэффициент на то, что "Барса" в основное время обыграет соперника.
• 5.25 – коэффициент на триумф "Валенсии".
• 4.25 – коэффициент на ничью.

барселона валенсія
Прогноз букмекеров на матч "Барселона" – "Валенсия"

Интересно, что в этом сезоне "Барселона" еще не побеждала "Валенсию". Оба поединка Ла Лиги завершились боевыми ничьими – 2:2 и 1:1.

валенсія барселона
Результаты поединков Ла Лиги

Стартовый свисток этого финала Кубка Испании прозвучит 25 мая, в 22:00.

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Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Барселона Лионель Месси
Источник: 24 канал
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