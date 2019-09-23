Барселона – Вильярреал: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Испании

"Барселоне" уже негде терять очки. После поражения от "Гранады" каталонцы попытаются реабилитироваться в поединке против "Вильярреала".

Специалисты не сомневаются в победе "блаугранас".

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Так, коэффициент на победу "Барселоны" – всего 1,31. а вот на триумф "Вильярреала" – аж 10,25. ценники ничьей – 6,1.



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К тому же в последних четырех очных встречах каталонцы трижды побеждали и только однажды сыграли в ничью.



Предыдущие встречи команд

Поединок "Барселона" – "Вильярреал" начнется во вторник, 24 сентября, в 22:00.

К слову, в "Барселоне" готовят уникальное предложение для Месси. Боссы каталонского клуба всеми силами хотят подольше сохранить лидера в своем составе, поэтому Барса уже в ближайшее время предложит Лионелю подписать новый контракт, который может стать для футболиста пожизненным.