Барселона – Атлетико: где смотреть матч чемпионата Испании

В центральном матче 31-го тура чемпионата Испании каталонская "Барселона" на "Камп Ноу" примет мадридский "Атлетико". Посмотреть матч можно будет в Украине.

Поединки чемпионата Испании в Украине не транслируют по телевидению. Игру "Барселона" – "Атлетико" можно будет посмотреть только онлайн.

Читайте также: Барселона – Атлетико: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Испании

Трансляцию матча "Барселона" – "Атлетико" в Украине будет осуществлять MEGOGO – видеосервис для просмотра онлайн видео. И доступ к видео на этом сайте платный. Матч можно посмотреть по месячной подписке "Оптимальная" за 97 гривен в месяц.

Матч "Барселона" – "Атлетико" состоится в субботу, 6 апреля. Начало матча в 21:45. Видео голов и обзор матча – на Спорт24.

Сейчас обе команды лидируют в Примере. "Барселона" возглавляет турнирную таблицу и опережает "матрасников" на 8 очков. Для "Атлетико" матч с "Барселоной", пожалуй, последний шанс вмешаться в борьбу за чемпионство.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram