Барселона – Атлетико: где смотреть онлайн полуфинал Суперкубка Испании

9 января "Барселона" примет "Атлетико" в рамках полуфинала Суперкубка Испании. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн.

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании между "Барселоной" и "Атлетико" можно посмотреть на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Оптимальная". Стоимость в месяц составляет 97 гривен.

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Матч "Барселона" – "Атлетико" состоится в Саудовской Аравии в четверг, 9 января. Начало встречи – в 21:00.

За Суперкубок Испании впервые борются не чемпион и победитель Кубка страны прошлого сезона, а четыре лучшие команды прошлого сезона испанского первенства – Примеры. Также участие принимают "Реал" и "Валенсия".

"Барселона" не знает поражений 12 матчей подряд во всех турнирах при восьми победах. "Атлетико" не проигрывает пять поединков кряду во всех турнирах при четырех победах подряд.