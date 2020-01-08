Барселона – Атлетико: прогноз букмекеров на 1/2 финала Суперкубка Испании

В четверг, 9 января, "Барселона" примет "Атлетико" в рамках 1/2 финала Суперкубка Испании. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом поединке.

Барселона – Атлетико. Прогноз букмекеров

В предыдущем матче "Барселона" не смогла обыграть "Эспаньол", который замыкает турнирную таблицу в Примере, и потянулась очередная порция слухов о возможной отставке Эрнесто Вальверде. Пока наставника спасает мастерство Месси и других лидеров. Впрочем, во внутреннем первенстве "сине-гранатовые" идут на первой строчке, а в других соревнованиях продолжают борьбу за трофеи.

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"Атлетико" постепенно смог преодолеть кризис с результатами в Примере и получил во внутреннем первенстве три победы подряд. "Матрасники" отстают от "Барселоны" и "Реала" на пять очков, но вся борьба за титул еще впереди. В Лиге чемпионов команда Диего Симеоне сойдется с "Ливерпулем", однако к этому необходимо постараться проявить свои лучшие качества в Суперкубке Испании.

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение "сине-гранатовым", что неудивительно. Встреча пройдет на нейтральном поле, а состав у "Барселоны" куда более звездный и искусный. Чистая победа номинальных хозяев в основное время идет по 2,12, а победа клуба из Мадрида оценена в 3,80. Ничья – 3,48.

Прогноз Marathon bet

Предыдущие два матча между командами в 2019 году завершились победами "Барселоны. Победу "блауграны" и на этот раз Marathon bet оценил коэффициентом 2,11.

Коэффициент на то, что команды разойдутся миром – тоже 3,48. Если же "Атлетико" получит победу – 3,82.

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Прогноз Pari Match

Матчи между "Барселоной" и "Атлетико" редко заканчиваются без голов. Следовательно, высока вероятность, что болельщики станут свидетелями нескольких голов.

Коэффициент на то, что "Барселона" сможет победить и ТВ 2.5 – 3,45. Если же "матрасники" получат победу в Саудовской Аравии и ТВ 2.5 – коэффициент 5,10.