"Барселона" в большинстве победила "Атлетико": видео

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Барселона – Атлетико: видео голов, обзор матча Чемпионата Испании
Барселона – Атлетико видео голов

"Барселона" еще на шаг ближе к чемпионскому титулу. В центральном матче тура испанской Примеры каталонцы обыграли главного конкурента в борьбе за первую строчку – мадридский "Атлетико".

Барселона – Атлетико 2:0

Голы: Суарес, 85, Месси, 86
Удаление: Диего Коста, 28 (Атлетико)

"Барса" играла в численном большинстве почти полтора тайма. На 28-й минуте за разговоры с арбитром удаление получил Диего Коста.

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Несмотря на это забить команде Вальверде удалось лишь в конце игры. На 85-й минуте точный дальний удар нанес Луис Суарес.

Более уверенным преимущество "Барсы" сделал Месси. Лионель элегантным ударом в ближний угол перехитрил защитников и голкипера соперников. 2:0.

Видеообзор матча Барселона – Атлетико

Каталонцы обеспечивают себе спокойное завершение сезона в Примере, за семь туров до финиша увеличив отрыв от "Атлетико" до 11 очков.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол ФК Барселона Атлетико
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