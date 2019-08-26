"Барселона" без Месси разгромила "Бетис", Гризманн оформил дубль: видео

Испанская "Барселона" во втором туре чемпионата принимала "Бетис". Обе команды устроили парад голов на "Камп Ноу", забив семь раз.

Барселона – Бетис 5:2

Голы: Гризманн, 41, 50, Перес, 56, Альба, 60, Видаль, 77 – Фекир, 15 Лорен, 80

"Барселона" первой пропустила в этом матче. Новичок "Бетиса" Фекир удачно воспользовался пасом партнера и вышел на ударную позицию, ударом под штангу открыв счет.

Сравнять счет удалось еще до перерыва. Первым голом за "Барселону" отличился Гризманн. Француз в касание переправил мяч в ворота соперников. Голкипер сумел его задеть, но тот скользнул под рукой и залетел за линию.

Гризманн вывел хозяев вперед во втором тайме. На этот раз ему удался удар под дальнюю штангу с линии штрафной. Похожий гол забил Виктор Цыганков в матче "Динамо" – "Олимпик". А через шесть минут счет уже был 3:1. При отсутствии Месси место в стартовом составе получил собственный воспитанник Карлес Перес Сайоль. Именно он и забил третий гол.

Забивать в "Барселоне" умеют и крайние защитники. Это доказал Альба, который получил пас в штрафной, обработал мяч и пробил в угол ворот.

Два следующих гола стали гвоздем матча. Сначала Гризманн в касание скинул под удар Видалю, и последний уже в падении сумел дотянуться до мяча и отправить его в сам угол ворот. При этом мяч еще и попал в штангу. А через три минуты на дальний удар решился Лорен. Тер Штеген прыгнул, но дотянуться до него так и не сумел.

Видеообзор матча Барселона – Бетис

"Барселона" одерживает первую победу в чемпионате. "Бетис", несмотря на активную работу на трансферном рынке летом, терпит второе поражение подряд.