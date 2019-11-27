Барселона - Боруссия (Дортмунд): где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Барселона – Боруссия (Дортмунд) смотреть онлайн

Испанская "Барселона" в среду, 27 ноября, сыграет против "Боруссии" из Дортмунда матч Лиги чемпионов. Посмотреть его можно будет и в Украине.

Матч в Украине в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50. Сама игра начнется в 22:00.

К слову: Кто победит в матче "Барселона" – "Боруссия" и выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов: прогноз

Смотреть онлайн матч "Барселона" – "Боруссия" можно на сайте Oll.tv. Но напомним, что доступ к трансляции требует регистрации и платный. Так, доступ к каналам "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) стоит  109 гривен в месяц. За 139 гривен в месяц можно оформить подписку "Суперспорт", куда входят оба канала "Футбол" и Setanta.

Онлайн-трансляция матча "Барселона" "Боруссия" доступна и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Посмотреть матч "Барселона" – "Боруссия" можно в "Воля Футбол" от интернет-провайдера "Воля". Там предусмотрена возможность просмотра матчей как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете. Стоит услуга от 29 гривен в месяц. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Лига чемпионов ФК Боруссия Д ФК Барселона
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