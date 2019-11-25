Кто победит в матче Лиги чемпионов "Барселона" – "Боруссия" и выйдет в 1/8 финала: прогноз

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Барселона – Боруссия (Дортмунд) прогноз букмекеров

В среду, 27 ноября, "Барселона" примет на своем поле дортмундскую "Боруссию". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этом противостоянии.

Барселона – Боруссия: анонс

После четырех туров ни "Барселона", ни "Боруссия" пока не гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. И даже после этого матча команды могут не выполнить поставленную задачу. Все из-за того, что в их группе F достаточно близко друг к другу находятся команды. Лидирует испанский клуб, у которого 8 очков. Сразу за ним "Боруссия" с 7 баллами. Итальянский "Интер" имеет 4 очка, но еще сохраняет шансы побороться за место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Матч "Барселона" – "Боруссия" состоится в среду, 27 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и результат матча – на сайте Спорт24.

Первый матч между этими командами в Дортмунде закончился вничью 0:0. При этом хозяева могли победить, но Ройс не реализовал пенальти. После этого команды продолжили выступления в чемпионатах своих стран. Успешнее это делает "Барселона", которая вышла на первое место. При этом "Боруссия" лишь шестая. Команда в последнем матче спаслась от унизительного поражения дома от "Падерборна", проигрывая 0:3. Зато "Барселона" на выезде победила "Леганес".

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И стоит отметить, что в прошлом туре Лиги чемпионов "Барселона" неожиданно потеряла очки в домашнем матче против скромной чешской "Славии". При этом "шмели" тоже дома победили "Интер".

Что прогнозируют букмекеры на матч Барселона – Боруссия

Фаворитом матча является "Барселона". Букмекеры оценивают победу "блаугранас" коэффициентами 1,53-1,59. В противовес этому победа "Боруссии" получила коэффициенты 5,50-5,75. Ничья в матче – 4,33-4,60.

Что касается количества голов, то ставка на "тотал матча больше 2,5" составляет 1,50. На "тотал матча меньше 2,5" – от 2,45 до 2,72.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов ФК Боруссия Д ФК Барселона
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