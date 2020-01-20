24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Барселона" еле победила "Гранаду" благодаря остроумному голу Месси в большинстве – видео

79 Читати новину українською
"Барселона" победила "Гранаду" благодаря голу Месси / twitter.com/FCBarcelona

Испанская "Барселона" минимально победила "Гранаду" и в дальнейшем разделяет с "Реалом" первое место в чемпионате.

Это был первый матч для нового наставника "Барселоны" Кике Сетьена.

Больше о нем: Тренер "Барселоны" Кике Сетьен – любитель шахмат и игры в пас, фанат Бускетса и Месси

И уже в этом матче он привил команде ту игру, которая была у его предыдущих клубов. "Барселона" владела мячом (83% за матч), немало била по воротам. Но результата это не давало. Дважды возможность забить в первом тайме была у Месси, но промахивался.

Такая же игра продолжилась и во втором тайме. Но на этот раз "Барселона" мало сама не пропустила, когда после удара Бриса Этеки мяч попал в штангу. На это хозяева ответили ударом Гризманна, с которым Силва справился.

Один из ключевых эпизодов матча произошел на 69-й минуте, когда защитник "Гранады" Санчес получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Уже после этого "Барселона" забила. Видаль остроумно отдал пас пяткой на Месси в штрафной, и аргентинец легко покатил его в угол ворот мимо голкипера.

Видеообзор матча Барселона – Гранада

Благодаря этой победе "Барселона" и в дальнейшем делит с "Реалом" первые два места. А новый тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен стартовал с победы.

Джонсон напомнил Путину о Солсбери и отказался говорить о нормализации отношений
сегодня
434
Автор: Игорь Садженица
Теги: ФК Барселона Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
19 января 16:35 "Милан" одержал волевую победу, забив в добавленное время, на матче был Шевченко – видео
Ігор Саджениця 273
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3206
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 14849
18 января 15:34 Українські спортсмени, які підіграють російській пропаганді: антирейтинг
Леонід Остальцев 1507
18 января 12:29 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1538
Новости
Больше новостей
Залиште відгук