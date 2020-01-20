"Барселона" еле победила "Гранаду" благодаря остроумному голу Месси в большинстве – видео

Испанская "Барселона" минимально победила "Гранаду" и в дальнейшем разделяет с "Реалом" первое место в чемпионате.

Это был первый матч для нового наставника "Барселоны" Кике Сетьена.

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И уже в этом матче он привил команде ту игру, которая была у его предыдущих клубов. "Барселона" владела мячом (83% за матч), немало била по воротам. Но результата это не давало. Дважды возможность забить в первом тайме была у Месси, но промахивался.

Такая же игра продолжилась и во втором тайме. Но на этот раз "Барселона" мало сама не пропустила, когда после удара Бриса Этеки мяч попал в штангу. На это хозяева ответили ударом Гризманна, с которым Силва справился.

Один из ключевых эпизодов матча произошел на 69-й минуте, когда защитник "Гранады" Санчес получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Уже после этого "Барселона" забила. Видаль остроумно отдал пас пяткой на Месси в штрафной, и аргентинец легко покатил его в угол ворот мимо голкипера.

Видеообзор матча Барселона – Гранада

Благодаря этой победе "Барселона" и в дальнейшем делит с "Реалом" первые два места. А новый тренер "сине-гранатовых" Кике Сетьен стартовал с победы.