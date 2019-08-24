"Барселона" хочет арендовать защитника сборной Украины

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Василий Кравец
Василий Кравец

Защитник испанского "Леганеса" и сборной Украины Василий Кравец может перейти в "Барселону". Но будет выступать за резервную команду "сине-гранатовых".

Василий Кравец может перейти в "Барселону Б" на правах аренды. Впоследствии команда будет иметь право выкупить его контракт за 4 миллиона евро, пишет Periodista de Leganes.

Сам игрок перешел в "Леганес" с "Луго" за 2 миллиона евро. Однако он так и не сумел стать игроком основы. Украинец не убедил тренерский штаб во время предсезонных сборов и Маурисио Пеллегрино не рассчитывает на него в этом сезоне.

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При этом за "Леганес" в прошлом сезоне выступал и украинский вратарь Андрей Лунин, однако и он был резервным голкипером команды, поэтому вернулся в "Реал", после чего отправился в аренду в "Вальядолид".

Стоит добавить, что заинтересованность в аренде Кравца проявляли и другие испанские клубы, среди них "Малага" и "Жирона", а также "Альбасете", за который выступает другой украинец Роман Зозуля.

Вместо Кравца "Леганес" может приобрести Сауля Гарсию в "Алавеса".

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Теги: Василий Кравец ФК Барселона Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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