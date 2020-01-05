"Барселона" хочет купить полузащитника "Динамо", который забивал "Шахтеру" в Лиге чемпионов

Испанская "Барселона" стремится вернуть в команду полузащитника Дани Ольмо. Воспитанник клуба сейчас выступает за загребское "Динамо".

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В этом сезоне Дани Ольмо довольно удачно сыграл в составе "Динамо". Полузащитник (именно на этой позиции он играет в хорватском клубе) на групповом этапе Лиги чемпионов забил в ворота донецкого "Шахтера" в Харькове и "Манчестер Сити" в домашнем матче. Именно этот гол стал лучшим в шестом туре Лиги чемпионов и претендовал на лучший гол группового этапа.

Видео гола Дани Ольмо в ворота "Манчестер Сити"

В чемпионате Хорватии у него за девять матчей три забитых гола.

Дебютировал Ольмо и за национальную сборную Испании. Он вышел на замену в матче квалификации Евро-2020 и забил гол в ворота Мальты.

Сам игрок является воспитанником академии "Барселоны". И "сине-гранатовые" стремятся вернуть его. По данным Goal.com, за 21-летнего игрока клуб готов заплатить 30 миллионов евро. Однако такая сумма не устраивает "Динамо". Хорваты хотят за своего игрока не менее 40 миллионов евро.

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Стоит отметить, что за Ольмо активно следят и другие европейские гранды – "Челси" и "Манчестер Юнайтед". А сам игрок хочет покинуть Хорватию в зимнее трансферное окно, чтобы иметь шанс попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020.