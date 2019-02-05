"Барселона" хочет приобрести еще одного звездного игрока "Аякса"

Испанская "Барселона" заинтересована в приобретении молодого защитника голландского "Аякса" Матейса де Лигта. Футболист станет вторым игроком, которого "сине-гранатовые" купят у амстердамского клуба в 2019 году.

О заинтересованности в покупке игрока в интервью De Telegraaf рассказал исполнительный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар. По его словам, руководство "Барселоны" сейчас раздумывает над тем, как приобрести игрока в конце сезона. На руку им играет тот факт, что 19-летний защитник тоже хочет перебраться именно к ним, и готов отказать "Ювентусу", "Манчестер Сити", "Баварии" и ПСЖ, если у них будут равные условия.

Читайте также: Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос

Еще одним фактом в пользу перехода де Лигта в "Барселону" является то, что летом на "Камп Ноу" переберется другой игрок "Аякса" – Фрэнки де Йонг. Испанский клуб выкупил его контракт еще зимой за 75 миллионов евро, однако оставил игрока в аренде в Амстердаме до конца сезона.