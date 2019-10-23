"Барселона" и "Реал" договорились о новой дате "эль-классико": игру перенесли из-за протестов

Главное противостояние в чемпионате Испании – матч между "Барселоной" и "Реалом" официально перенесли. Предварительно игра должна была состояться в субботу, 26 октября.

Причиной для переноса матча стали массовые протесты в Барселоне. Они возникли по причине тюремных сроков для организаторов референдума о независимости Каталонии в 2017 году. После этого на улицы Барселоны вышли десятки тысяч людей с протестом. Еще один протест они запланировали на 26 октября, когда и должен был состояться матч "Барселона" – "Реал".

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Из-за опасений о безопасности в Барселоне во время этого матча, игру решили перенести. Сначала "Барселоне" и "Реалу" предложили обменяться матчами. Поэтому первая игра должна была состояться в Мадриде. Однако "сине-гранатовые" наотрез отказались от такой идеи.

После этого Королевская испанская федерация футбола предложила провести матчи 18 декабря. На этот день назначены матчи Кубка Испании, однако "Барселона" и "Реал" борьбу за трофей начинают на более поздней стадии. Зато Ла Лига хотела перенести матч на 7 декабря. Свою позицию она обуславливала тем, что такая игра должна состояться на выходных, а не среди недели, как это предлагает федерация.

В итоге матч таки решили провести 18 декабря. Об этом говорится на официальном сайте "Барселоны".