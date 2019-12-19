"Барселона" и "Реал" сыграли вничью на переполненном "Камп Ноу": видео

В среду, 18 декабря, состоялся перенесенный матч чемпионата Испании – "эль классико" между "Барселоной" и "Реалом".

Барселона – Реал 0:0

К этому матчу оба клуба подошли, имея равное количество очков и деля первое и второе место. Поэтому победитель мог выйти в лидеры чемпионата, оставив соперника позади.

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Первыми шанс открыть счет имели гости. Каземиро пробивал головой, но Пике выбил мяч уже с линии собственных ворот. Позже почти то же у противоположных ворот сделает Рамос, однако он в падении выбьет мяч после добивания Месси.

Впоследствии команды обменяются острыми моментами. Жорди Альба не сумеет пробить в касание в створ ворот после заброса в штрафную. Зато с пушечным выстрелом Вальверде справится тер Штеген.

Во втором тайме моментов будет несколько меньше. Можно отметить удар Бейла, но мимо рамки ворот. Впоследствии валлиец таки сумеет отправить мяч за линию ворот "Барселоны", но в этой атаке Менди окажется в офсайде, поэтому гол не засчитают.

Активным был Ансу Фати, который вышел в конце матча. Но и ему не удалось отличиться. Поэтому матч так и закончился без забитых голов. Впервые с 2002 года.

Видеообзор матча Барселона – Реал