"Барселона" благодаря дублю Суареса вырвала победу у "Интера" на "Камп Ноу": видео

2 октября "Барселона" в матче Лиги чемпионов против "Интера" смогла осуществить фантастический камбэк и вырвать победу.

Барселона – Интер 2:1

Голы: Суарес, 58, 84 – Мартинес, 3

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Уже на 3-й минуте встречи подопечные Антонио Конте забили быстрый гол. После рикошета от ноги Санчеса мяч полетел на ход Мартинесу, который ворвался в штрафную "Барселоны" и низом точно пробил в дальний угол – 0:1.

Видео гола Мартинеса

Под конец первой половины матча Лаутаро Мартинес нанес неплохой удар головой, но голкипер хозяев Марк-Андре тер Стеген был готов к удару. Мяч ушел за пределы поля.

Уже во втором тайме "каталонцы" смогли сравнять счет в матче. После поперечного паса от Видаля, Суарес с линии штрафной мощным ударом положил мяч точно в угол ворот "Интера" – 1:1.

Видео гола Суареса

Весь второй тайм "Барселона" уверенно контролировала ход встречи и имела немало возможностей, чтобы забить, но оборона "нерадзурри" действовала надежно, пока Суарес на 84-й минуте не поставил победную точку в этом матче.

Месси сделал проход в штрафную "Интера" и сделал поперечную передачу на Суареса, который ворвался в штрафную и точно пробил мимо голкипера – 2:1 и эффектный камбэк от "Барсы".

Таким образом, "Барселона" одержала первую победу в групповом этапе Лиги чемпионов и с 4 очками идет на 2 месте в группе F. В свою очередь "Интер" прервал свою 10-матчевую беспроигрышную серию и расположился на 3 строчке (1 очко).