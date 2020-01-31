"Барселона" купила португальского нападающего Тринкау и оценила его в 500 миллионов евро

Испанская "Барселона" объявила о подписании португальца Франсишку Тринкау. Но до конца сезона игрок пробудет в аренде в португальской "Браге", откуда его и купили.

Как говорится на сайте "Барселоны", за молодого португальского нападающего клуб заплатил 31 миллион евро. Сумма отступных за него составит 500 миллионов евро. Его контракт рассчитан на 5,5 лет – до лета 2025 года.

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До конца сезона Тринкау продолжит выступление в "Браге". А уже 1 июля 2020 года присоединится к "Барселоне".

Кто такой Францишку Тринкау