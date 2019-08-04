"Барселона" купила защитника за 18 миллионов евро и оценила его в 200 миллионов

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"Барселона" купила защитника за 18 миллионов евро и оценила его в 200 миллионов

Испанская "Барселона" официально объявила о подписании защитника Жуниора Фирпо. За него "блаугранас" заплатили 18 миллионов евро.

Жуниор Фирпо перешел из "Бетиса". Клуб также может получить еще дополнительно 12 миллионов евро бонусов.

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Срок контракт с 23-летним игроком, который играет на позиции левого защитника – 5 лет. При этом его клаусула (сумма, за которую его может выкупить другой клуб) составляет 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Жуниор Фирпо сыграл в 24 матчах чемпионата. Он забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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Теги: Спорт Футбол Трансферы ФК Барселона
Источник: 24 канал
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