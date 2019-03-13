Барселона – Лион: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Барселона – Лион: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов 2018/2019
Барселона – Лион: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/fcbarcelona

"Барселона" и "Лион" сойдутся в борьбе за одну из последних путевок в четвертьфинал Лиги чемпионов. Первый матч между командами завершился ничейным результатом, поэтому победитель будет обнаружен на "Камп Ноу". Посмотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Украине можно будет по телевидению и онлайн.

В Украине показ матчей Лиги чемпионов осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 1" будет показано противостояние "Барселона" – "Лион". Начало трансляции – в 21:45, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Барселона" – "Лион" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Матч Лиги чемпионов "Барселона" – "Лион" состоится в среду, 13 марта. Обзор ответного матча и видео голов читайте на сайте Спорт 24 по окончании игры.

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Теги: Новости Спорта Спорт Лига чемпионов Футбол ФК Барселона
Источник: 24 Канал
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