Барселона – Лион прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Барселона – Лион: прогноз, ставки на матч Лиги чемпионов 2018/19
Барселона – Лион: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / twitter.com/fcbarcelona

Французский "Лион" свел последние 6 матчей в Лиге чемпионов к ничьей. Каталонскую "Барселону" это должно насторожить, поскольку при результативной ничьей в следующий раунд пройдут именно французы. Букмекеры оценили, у какой из команд больше шансов одержать победу в матче.

Первый матч во Франции завершился со счетом 0:0, который скорее устраивает именно "Лион". Очевидно, что "Барселона" со стартовых минут устроит штурм ворот гостей, чтобы как можно быстрее решить вопрос участия в четвертьфинале.

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Фаворит Спорт

Если поставить на ничью, то можно сильно увеличить прибыль. На такой итог матча букмекеры дают коэффициент 7. На победу "сине-гранатовых" – 1,23. Не верят букмекеры в победу "Лиона", на успех которого коэффициент 11,75.

Pari Match

Скромный коэффициент на ничью дает Pari Match – 6,70. Зато на победу "Барселоны" букмекеры дают 1,25. Выездная победа "Лиона" – 11,5.

1xbet

"Лион" пока не знает вкуса побед в матчах с "Барселоной". В Испании французы могут получить дебютную победу, которая полностью станет особенной. На победу "Лиона" 1xbet дает коэффициент 11,50. На то, что французы сведут к ничьей седьмой матч подряд – 7,20. На победу "Барселоны" – 1,26.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Лион" состоится в среду, 13 марта. Начало матча, в 22:00.

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Теги: Лига чемпионов Спорт Футбол Новости Спорта ФК Барселона
Источник: 24 Канал
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