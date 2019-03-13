"Барселона" забила два мяча в ворота "Лиона" в матче Лиги чемпионов: видео

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Барселона – Лион: видео голов, обзор матча Лига чемпионов 2018/2019
Барселона – Лион: результат матча и видео голов

Первый матч между "Барселоной" и "Лионом" во Франции закончился вничью 0:0. Поэтому обеим командам следовало забивать. В первом тайме это удалось "Барселоне".

Месси нанес удар уже на 4-й минуте. Но Лопес в прыжке перевел мяч на угловой. Сама атака "блаугранас" отличилась быстрым переходом мяча в одно касание, оставив вне игры всю защиту "Лиона". На седьмой минуте "Барселоне" вновь удалось довести дело до удара. Его наносил Ракитич. Но Денаер заблокировал удар.

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На десятой минуте "Лион" побеспокоил тер Штегена своим ударом. Ндомбеле решился на удар из-за пределов штрафной.

"Барселона" продолжала доминировать в этом матче. Команда искала подходы к воротам Лопеша. И только надежная игра голкипера на 14-й минуте не дала отличиться Месси. Вратарь в этом эпизоде ​​лихо пошел руками вперед, выбив мяч из-под ног соперника.

Зато выйти вперед "Барселона" сумела благодаря пенальти. Денаер в подкате сыграл против Суареса, и нападающий рухнул в штрафной. Падение вышло несколько картинным, но арбитр матча Шимон Марциняк назначил 11-метровый удар. Месси пробил "паненкой", в то время как голкипер бросился в левый от себя угол ворот.

Видео гола Месси в ворота "Лиона"

Почти сразу "Лион" мог сравнять счет. Но Дембеле с убойной позиции пробил мимо рамки ворот. В этом эпизоде ​​Лангле спас свою команду – незначительный рикошет от него отправил мяч на угловой.

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На 21-й минуте Коутиньо столкнулся с Лопешом в штрафной. После этого голкиперу гостей потребовалась помощь медиков, а запасной вратарь французского клуба пошел разминаться. Лопешу оказывали помощь более 4 минут. Медики показывали, что нужна замена, но голкипер не согласился на нее, указав, что сможет продолжить игру. И он остался в воротах "Лиона". Хотя его заменили еще до перерыва.

Но до этого Лопеш пропустил второй гол. Хотя виновником взятия ворот можно считать Маркаля, который упустил Суареса в своей штрафной. Нападающий "Барселоны" же отдал пас на Коутиньо, который в касание переправил мяч в ворота.

Видео гола Коутіньо

 

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов ФК Барселона
Источник: 24 Канал
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