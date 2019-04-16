Барселона – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Барселона - Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч 16 апреля 2019
Барселона – Манчестер Юнайтед: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/fcbarcelona

"Барселона" на домашнем поле примет "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно просмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:50, сама игра начнется в 22:00.

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Отметим, что игре будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на телеканале "Футбол 1" в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн матч "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или же на сайте каналов "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Поединок "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" состоится во вторник, 16 апреля. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Новости Спорта Манчестер Юнайтед ФК Барселона
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