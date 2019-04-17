"Барселона" деклассировала "Манчестер Юнайтед": видео

Каталонская "Барселона" сумела преодолеть стадию четвертьфинала Лиги чемпионов. Испанский клуб на своем стадионе победил английский "Манчестер Юнайтед".

Барселона – Манчестер Юнайтед 3:0

Голы: Месси, 16, 20, Коутиньо, 61

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"Барселона" одержала минимальную победу на "Олд Траффорд", что позволило каталонцам быть явным фаворитом перед ответным матчем. Однако МЮ уже демонстрировал, что знает как отыгрываться на выезде, поэтому оба коллектива настраивались на бескомпромиссную борьбу.

Гости с воодушевлением начали поединок. Уже на первой минуте МЮ мог открыть счет. Маркус Рашфорд вышел один на один с вратарем "Барселоны", но попал в перекладину. Маркус пытался опрокинуть тер Стегена. Ближе к 10 минуте "Барселона" начала перебирать инициативу к своим ногам. В частности, на 10-й минуте Коутиньо эффектно скинул на Ракитича, против которого якобы сфолил Фред. Арбитр матча Феликс Брых сначала назначил пенальти, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение.

На 14 минуте еще один удар удался Рашфорду, но он оказался неакцентированным. А на 16 минуте каталонцам удалось размочить нули на табло. Эшли Янг потерял мяч вблизи собственных ворот. Невероятный Месси сразу же наказал соперника. Лео традиционно для себя сместился в центр и ювелирным ударом не оставил шансов Давиду де Хеа – 1:0.

За четыре минуты дела "красных дьяволов" стали еще хуже. Месси решил проверить реакцию де Хеа дальним ударом. Испанец успел среагировать, но допустил позорную ошибку. Вратарь пропустил мяч под собой – 2:0.

После этого "Барселона" несколько успокоилась. Каталонцы держали мяч на безопасном расстоянии от своих ворот и практически не позволяли игрокам "Манчестер Юнайтед" создавать опасность.

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В конце тайма "сине-гранатовые" успели упустить два замечательных случая. На 41 минуте Месси креативно исполнил штрафной, подав на Ракитича. Хорват остался без присмотра и пробил головой. Однако здесь де Хеа спас партнеров. В компенсированное время испанский голкипер снова выручил одноклубников. Месси, как с детьми разобрался на фланге и присоединил к атаке Альбу. Защитник прострелил на Роберто, но тот с близкого расстояния попал в де Хеа. Таким образом, первый тайм завершился со счетом 2:0.

Барселона – Манчестер Юнайтед – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва "Барселона" продолжила спокойно контролировать мяч и играть в кота и мышку с футболистами "Манчестер Юнайтед". Гости выглядели обреченно и только наблюдали за тем, как каталонцы играли в футбол. На 61 минуте украшением матча стал великолепный гол Филиппе Коутиньо. Бразилец не оставил шансов де Хеа, нанеся обводной удар – 3:0.

За несколько минут не менее гениальный гол мог забить Лионель Месси. Лео, находясь в штрафной МЮ, пробивал через себя, но не сумел попасть в ворота. "Барселона" продолжала доминировать, но решила остановиться на трех забитых голах. Футболисты МЮ, которые большую часть матча провели на своей половине поля, так и не смогли отличиться хотя бы голом престижа. Только на 90 минуте у англичан возникла настоящая возможность забить гол. Санчес пробил головой в нижний угол, но тер Стеген совершил чудесное спасение.

Поэтому по сумме двух матчей 4:0 в пользу "Барселоны". В полуфинале "Барселона" встретится с победителем пары "Порту" – "Ливерпуль". Англичане уже одной ногой в полуфинале, поскольку победили "драконов" дома 2:0. Матч-ответ между ними состоится 17-го апреля в Португалии.

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