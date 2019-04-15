Барселона – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Барселона" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первый матч испанцы выиграли 1:0 и сделали первый шаг в полуфинал.

Прогноз на матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед"

Испанская "Барселона" еще до первого матча против МЮ была фаворитом в группе. А благодаря победе на выезде, шансы "сине-гранатовых" значительно возросли.

Смотрите видео, как "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде

Но не стоит забывать, что МЮ уже сумел создать небольшое "футбольное чудо", когда проиграл дома ПСЖ 0:2. Зато выиграл ответный матч во Франции и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Несмотря на минимальную победу "Барселоны" в первом матче, "МанЮнайтед" не планирует складывать оружия. Поэтому следует ожидать ожесточенной борьбы.

Прогноз William Hill

Британские эксперты не сомневаются в том, что "Барселона" победит в этом матче и выйдет в полуфинал. На победу "блаугранас" стоит коэффициент 1,35. На победу МЮ – 8,50. Ничья в матче – 5,25.

На проход в следующий раунд – 1,07 на "Барселону" и 8,00 на "Манчестер Юнайтед".

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При этом шансы у игроков МЮ забить гол в этом матче довольно незначительны. Лучший коэффициент на гол Лукаку – 2,90. Сразу шесть игроков "Барселоны" имеют лучшие шансы Лионель Месси – 1,44, Луис Суарес – 1,80, Кевин-Принс Боатенг – 2,05, Усман Дембеле – 2,37, Малком – 2,62, Коутиньо – 2, 80.

Прогноз PariMatch

Самый низкий коэффициент на победу "Барселоны" дали в PariMatch – 1,27. Но здесь и меньший коэффициент на то, что победит МЮ – 7,40. Зато ничья оценен в 8,10.

Что касается прохода в следующий раунд, то коэффициент на "Барселону" – 1,07. На то, что "красные дьяволы" таки сделают еще одно чудо и пройдут в полуфинал Лиги чемпионов – 10,00.

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Эксперты на этот раз ожидают больше голов, чем было в первом матче. так, ставка на "тотал матча больше 2,0" – 1,20, а "тотал матча больше 3,25" – 1,99.

Прогноз "Фаворит спорт"

Здесь тоже предпочли "Барселону" – 1,39 на победу в матче и 1,07 на проход в следующий раунд. Что касается "Манчестер Юнайтед", то их шансы оценены в 7,50 победой в матче и 8,75 на проход в полуфинал Лиги чемпионов. ничья в этом матче – 5,25.

При этом "Барселона" будет больше шансов, если победителя пары придется определять в дополнительное время – 30,00 на проход "сине-гранатовых" против 40,00 на проход МЮ. Если все дойдет до серии пенальти, то коэффициент на проход "Барселоны" – 50,00, проход "МанЮнайтед" – 60,00.

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Матч "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" состоится во вторник, 16 апреля. Начало матча в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.