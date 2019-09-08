"Барселона" может предложить Месси пожизненный контракт

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"Барселона" может предложить Месси пожизненный контракт
"Барселона" может предложить Месси пожизненный контракт / indianexpress.com

В "Барселоне" готовят уникальное предложение для Месси. Боссы каталонского клуба всеми силами хотят подольше сохранить лидера в своем составе, поэтому Барса уже в ближайшее время предложит Лионелю подписать новый контракт, который может стать для футболиста пожизненным.

Об этом сообщает авторитетное испанское издание El Mundo deportivo.

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Отметим, что действующий договор сторон завершится летом 2020-го года. Согласно ему, аргентинец зарабатывает чуть более семи миллионов евро в месяц.

Сейчас же Месси залечивает травму, из-за которой пропустил начало сезона. Возвращение футболиста на поле ожидается в матче следующего тура чемпионата Испании против Валенсии.

Стоит добавить, что в прошлом сезоне Месси провел 50 матчей за "Барселону", отметившись 51 голом и 22 ассистами. Форвард помог каталонцам выиграть чемпионат Испании.

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Теги: ФК Барселона Лионель Месси Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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