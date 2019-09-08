"Барселона" может предложить Месси пожизненный контракт
В "Барселоне" готовят уникальное предложение для Месси. Боссы каталонского клуба всеми силами хотят подольше сохранить лидера в своем составе, поэтому Барса уже в ближайшее время предложит Лионелю подписать новый контракт, который может стать для футболиста пожизненным.
Об этом сообщает авторитетное испанское издание El Mundo deportivo.
Читайте также: Гол Месси в ворота "Ливерпуля" стал лучшим в Лиге чемпионов: видео
Отметим, что действующий договор сторон завершится летом 2020-го года. Согласно ему, аргентинец зарабатывает чуть более семи миллионов евро в месяц.
Сейчас же Месси залечивает травму, из-за которой пропустил начало сезона. Возвращение футболиста на поле ожидается в матче следующего тура чемпионата Испании против Валенсии.
Стоит добавить, что в прошлом сезоне Месси провел 50 матчей за "Барселону", отметившись 51 голом и 22 ассистами. Форвард помог каталонцам выиграть чемпионат Испании.