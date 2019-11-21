"Барселона" победила в Лиге чемпионов украинский "Продэксим"

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"Барселона" / twitter.com/FCBfutbolsala

Херсонский "Продэксим" не устоял перед испанской "Барселоной" во втором туре элит-раунда футзальной Лиги чемпионов УЕФА. После победы над хозяевами мини-турнира из белорусской "Столицы" подопечных Хави Родригеса ждало испытание чемпионом Испании.

Продэксим – Барселона 2:4

Голы: Рониньо, 2, Зварыч, 32 – Диего, 3, Феррао, 8, Шираиши, 29, Лозано, 40

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Украинцы забили быстрый мяч, однако соперники через несколько минут уже вели в счете. На перерыв "Продэксим" ушел, минимально уступая.

Во втором тайме "Барселона" увеличила свое преимущество, однако один гол записал в актив Михаил Зварыч.

Сравнять счет херсонцам не удалось. Зато испанцы закрепили преимущество четвертым голом.

Следующий матч херсонцы сыграют 23 ноября против клуба "Спарта" Прага.

Победители каждой из групп элит-раунда пробьются в Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, который будет проходить 23-25-го или 24-26 апреля 2020 года на площадке одного из участников.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футзал
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