"Барселона" подготовила особую форму на матчпротив "Реала": фото

3 Читати новину українською
"Барселона" подготовила особую форму на матчпротив "Реала": фото

Испанская "Барселона" решила не останавливаться на трех комплектах формы. На особые матчи (как, например, против мадридского "Реала"), команда готовит специальную форму.

Четвертая форма выполнена в желтом цвете с четырьмя красными полосками. Она похожа на Саньеру – флаг, созданный на основе герба Королевства Арагона. Эти элементы есть и на гербе "Барселоны".

Читайте также: "Барселона" после провала в Лиге чемпионов готова выставить за дверь сразу 10 футболистов

Издание Sport.es пишет, что этот комплект формы "Барселона" будет использовать только на особых матчах. К таким относят "эль-классико" – матч против мадридского "Реала".

Стоит отметить, что это не впервые "Барселона" выпускает форму на основе Саньеры. До этого в сезоне 2013-2014 у команды был второй комплект формы, где на золотом фоне были четыре вертикальные красные полосы. В сезоне 2015-2016 второй комплект формы тоже был золотистым. Только на этот раз полоски остались только на спине.

Пока же "Барселона" официально не представила дизайн формы на следующий сезон. Но по сообщению СМИ, она будет выполнена в традиционных цветах – синем и гранатовом. Однако вместо полосок будут квадратики.

blog_ava
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
сегодня
9739
Теги: Спорт ФК Барселона Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Златана Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча за нападение на вратаря во время матча:
сегодня 12:40 Златана Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча за нападение на вратаря во время матча:
81
Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
16 мая 16:45 Мой звездный час еще придет, – победитель Паралимпиады в Рио Антон Дацко
Станіслав Безушко 26
Коломойский прибыл в Украину, потому что его сын подписывает контракт с баскетбольной командой
сегодня 11:10 Коломойский прибыл в Украину, потому что его сын подписывает контракт с баскетбольной командой
178
Клуб-новичок АПЛ существовал за деньги семьи Усамы бин Ладена
17 мая 22:20 Клуб-новичок АПЛ существовал за деньги семьи Усамы бин Ладена
97
Легендарный вратарь решил завершить карьеру после сердечного приступа
17 мая 14:47 Легендарный вратарь решил завершить карьеру после сердечного приступа
108
Новости
Больше новостей
Залиште відгук