Испанская "Барселона" решила не останавливаться на трех комплектах формы. На особые матчи (как, например, против мадридского "Реала"), команда готовит специальную форму.

Четвертая форма выполнена в желтом цвете с четырьмя красными полосками. Она похожа на Саньеру – флаг, созданный на основе герба Королевства Арагона. Эти элементы есть и на гербе "Барселоны".

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Издание Sport.es пишет, что этот комплект формы "Барселона" будет использовать только на особых матчах. К таким относят "эль-классико" – матч против мадридского "Реала".

Стоит отметить, что это не впервые "Барселона" выпускает форму на основе Саньеры. До этого в сезоне 2013-2014 у команды был второй комплект формы, где на золотом фоне были четыре вертикальные красные полосы. В сезоне 2015-2016 второй комплект формы тоже был золотистым. Только на этот раз полоски остались только на спине.

Пока же "Барселона" официально не представила дизайн формы на следующий сезон. Но по сообщению СМИ, она будет выполнена в традиционных цветах – синем и гранатовом. Однако вместо полосок будут квадратики.