"Барселона" получила право купить нападающего вне трансферного окна

Руководство испанской ЛаЛиги позволило "Барселоне" подписать нападающего уже после того, как трансферное окно в Испании было закрыто.

"Барселоне" дали 15 дней на то, чтобы подписать нового форварда. Медицинская комиссия ЛаЛиги подтвердила, что Усман Дембеле выбыл на довольно значительный период времени. Поэтому в клубе среди нападавших остались лишь Лионель Месси, Антуан Гризманн и 17-летний Ансу Фати.

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Однако "Барселона" может либо подписать свободного агента, либо игрока из чемпионата Испании. При этом он сможет сыграть лишь в ЛаЛиге, но не в Лиге чемпионов из-за ограничений УЕФА.

Что стоит знать об очередной травме Дембеле?Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в августе 2017 года. За футболиста каталонцы отдали 105 миллионов евро. Еще 42 миллиона евро были предусмотрены бонусами.



Дембеле дебютировал за "Барселону" 9 сентября, а уже 16 сентября получил разрыв бедренного сухожилия и выбыл до конца года. В начале января 2018 года француз восстановился, а 15 января снова травмировался – на месяц.



За 2,5 года в "Барселоне" Дембеле получил 9 травм. Если учесть сроки недавнего повреждения, то француз пропустит уже 504 дня. Он сыграл в 74 матчах за клуб, пропустив 80 игр. Контракт Усмана Дембеле рассчитан до лета 2022 года.

Кого может подписать "Барселона"

Среди игроков, которых может купить "Барселона" – бывший нападающий львовских "Карпат" и киевского "Динамо" Лукас Перес. Сейчас он выступает за "Алавес". Также в списке команды – 32-летний Анхель Родригес из "Хетафе" и 26-летний Лорен Морон из "Бетиса". Ожидается, что трансфер любого из них обойдется в 10–15 миллионов евро.