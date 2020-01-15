"Барселона" получила рекордный доход в прошлом сезоне: названа сумма
Испанская "Барселона" возглавила рейтинг европейских топ-клубов, получив рекордный доход в 2019 году.
Рейтинг клубов по их доходам составила международная консалтинговая компания Deloitte. "Барселона" за сезон 2018/19 заработала 840,8 миллиона евро. Это рекордная сумма как для клуба, так и европейского футбола в целом. "Барселона" первая среди всех команд пересекла отметку в 800 миллионов евро.
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Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 миллиарда евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3 миллиарда евро).
Стоит отметить, что список из 20 самых богатых клубов Европы остается почти стабильным. В рейтинге топ-20 только два новых клуба – "Лион" (семнадцатое место, до этого было двадцать восьмое) и "Наполи" (двадцатое место, в прошлом – двадцать первое).
В целом же первую двадцатку представляют лишь топ-5 чемпионатов: Англии (8 команд), Италии (4 команды), Германии (3 команды), Испании (3 команды) и Франции (2 клуба).
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Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19
- Барселона – 840,8 миллиона евро
- Реал – 757,3 миллиона евро
- Манчестер Юнайтед – 711,5 миллиона евро
- Бавария – 660,1 миллиона евро
- ПСЖ – 635,9 миллиона евро
- Манчестер Сити – 610,6 миллиона евро
- Ливерпуль – 604,7 миллиона евро
- Тоттенхэм – 521,1 миллиона евро
- Челси – 513,1 миллиона евро
- Ювентус – 459,7 миллиона евро
- Арсенал – 445,6 миллиона евро
- Боруссия Дортмунд – 377,1 миллиона евро
- Атлетико – 367,6 миллиона евро
- Интер – 364,6 миллиона евро
- Шальке – 324,8 миллиона евро
- Рома – 231 миллиона евро
- Лион – 220,8 миллиона евро
- Вест Хэм – 216,4 миллиона евро
- Эвертон – 213 миллионов евро
- Наполи – 207,4 миллиона евро
Рейтинг Deloitte не учитывает расходы клубов – только доходы.
Список из 20 самых богатых клубов Европы (инфографика Deloitte)
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