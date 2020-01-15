"Барселона" получила рекордный доход в прошлом сезоне: названа сумма

Испанская "Барселона" возглавила рейтинг европейских топ-клубов, получив рекордный доход в 2019 году.

Рейтинг клубов по их доходам составила международная консалтинговая компания Deloitte. "Барселона" за сезон 2018/19 заработала 840,8 миллиона евро. Это рекордная сумма как для клуба, так и европейского футбола в целом. "Барселона" первая среди всех команд пересекла отметку в 800 миллионов евро.

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Всего 20 самых богатых клубов Европы заработали в прошлом сезоне 9,3 миллиарда евро, что на 11% превышает аналогичный показатель позапрошлого сезона (8,3 миллиарда евро).

Стоит отметить, что список из 20 самых богатых клубов Европы остается почти стабильным. В рейтинге топ-20 только два новых клуба – "Лион" (семнадцатое место, до этого было двадцать восьмое) и "Наполи" (двадцатое место, в прошлом – двадцать первое).

В целом же первую двадцатку представляют лишь топ-5 чемпионатов: Англии (8 команд), Италии (4 команды), Германии (3 команды), Испании (3 команды) и Франции ​​(2 клуба).

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Топ-20 клубов Европы по доходам в сезоне-2018/19

Барселона – 840,8 миллиона евро Реал – 757,3 миллиона евро Манчестер Юнайтед – 711,5 миллиона евро Бавария – 660,1 миллиона евро ПСЖ – 635,9 миллиона евро Манчестер Сити – 610,6 миллиона евро Ливерпуль – 604,7 миллиона евро Тоттенхэм – 521,1 миллиона евро Челси – 513,1 миллиона евро Ювентус – 459,7 миллиона евро Арсенал – 445,6 миллиона евро Боруссия Дортмунд – 377,1 миллиона евро Атлетико – 367,6 миллиона евро Интер – 364,6 миллиона евро Шальке – 324,8 миллиона евро Рома – 231 миллиона евро Лион – 220,8 миллиона евро Вест Хэм – 216,4 миллиона евро Эвертон – 213 миллионов евро Наполи – 207,4 миллиона евро

Рейтинг Deloitte не учитывает расходы клубов – только доходы.



Список из 20 самых богатых клубов Европы (инфографика Deloitte)