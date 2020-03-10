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"Барселона" потеряет невероятную сумму из-за коронавируса

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Испанская "Барселона" матч Лиги чемпионов против "Наполи" проведет при пустых трибунах. Причина – вспышка коронавируса в Европе, после которого в Испании ограничили массовые мероприятия.

Из-за того, что матч пройдет без зрителей, "Барселона" не досчитается минимум 6 миллионов евро. Это средства, которые должны поступить от продажи билетов и продукции на стадионе. Соответствующую информацию озвучил президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу.

"Нам очень жаль, что это влияет на наших партнеров и болельщиков и вообще на футбол, но главное – здоровье. С этим вирусом мы живем в исключительной ситуации, и мы должны нести общую ответственность за решение этой проблемы", – заявил Бартомеу.

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  • Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" состоится 18 марта на стадионе "Камп Ноу".
  • Первый матч между этими командами закончился вничью 1:1.
  • Кроме матча "Барселона" – "Наполи", без зрителей также состоятся матчи "Валенсия" – "Аталанта", "Бавария" – "Челси" и ПСЖ – "Боруссия" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.
  • Без зрителей состоятся матчи чемпионата Испании до конца марта.
  • Матчи сборной Украины тоже пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса. 27 марта – против Франции, а 31 – против Польши. Обе игры должны были состояться на выезде.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Барселона
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