"Барселона" потеряет невероятную сумму из-за коронавируса

Испанская "Барселона" матч Лиги чемпионов против "Наполи" проведет при пустых трибунах. Причина – вспышка коронавируса в Европе, после которого в Испании ограничили массовые мероприятия.

Из-за того, что матч пройдет без зрителей, "Барселона" не досчитается минимум 6 миллионов евро. Это средства, которые должны поступить от продажи билетов и продукции на стадионе. Соответствующую информацию озвучил президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу.

"Нам очень жаль, что это влияет на наших партнеров и болельщиков и вообще на футбол, но главное – здоровье. С этим вирусом мы живем в исключительной ситуации, и мы должны нести общую ответственность за решение этой проблемы", – заявил Бартомеу.

El presidente del FC Barcelona @jmbartomeu ha hablado sobre las afectaciones del coronavirus pic.twitter.com/HowRbWxpoS — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 10, 2020

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "Наполи" состоится 18 марта на стадионе "Камп Ноу".

Первый матч между этими командами закончился вничью 1:1.

Кроме матча "Барселона" – "Наполи", без зрителей также состоятся матчи "Валенсия" – "Аталанта", "Бавария" – "Челси" и ПСЖ – "Боруссия" в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Без зрителей состоятся матчи чемпионата Испании до конца марта.

Матчи сборной Украины тоже пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса. 27 марта – против Франции, а 31 – против Польши. Обе игры должны были состояться на выезде.

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